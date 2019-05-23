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منوعات

دراسة حديثة تكشف أخطار السجائر الإلكترونية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:26 ص
صدى البلد
مريم صليب
يوم تلو يوم تتكشف معلومات جديدة عن السجائر الإلكترونية وأثرها القوي والبالغ على صحة الإنسان، ويقوم الأطباء والباحثون بالتجارب اليومية للكشف عن عيوبها.

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن إحدى الجامعات بالولايات المتحدة قامت بتجارب على السجائر الإلكترونية للوقوف على ضررها والوصول إلى حجم المخاطر الذي يتعرض لها الإنسان بسببها. 

كشفت الدراسة عن شيء خطير وهام للغاية وخلصت إلى أن السجائر الإلكترونية تؤثر على جهاز المناعة لدى الإنسان وتجعله هشا يمكن لأي فيروس بسيط كالأنفلونزا أن يفتك بأجهزة الجسم .

جدير بالذكر أن الباحثين يرجحون أن هذا النوع من التدخين يمكن أن يعطل استجابة الجسم على المدى الطويل الاستجابة للأدوية التي تعالج الإنفلونزا إذا هاجمت الجسم نتيجة ضعف جهاز المناعة.

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