دراسة حديثة تكشف أخطار السجائر الإلكترونية

يوم تلو يوم تتكشف معلومات جديدة عن السجائر الإلكترونية وأثرها القوي والبالغ على صحة الإنسان، ويقوم الأطباء والباحثون بالتجارب اليومية للكشف عن عيوبها.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن إحدى الجامعات بالولايات المتحدة قامت بتجارب على السجائر الإلكترونية للوقوف على ضررها والوصول إلى حجم المخاطر الذي يتعرض لها الإنسان بسببها.





كشفت الدراسة عن شيء خطير وهام للغاية وخلصت إلى أن السجائر الإلكترونية تؤثر على جهاز المناعة لدى الإنسان وتجعله هشا يمكن لأي فيروس بسيط كا لأنفلونزا أن يفتك بأجهزة الجسم .



