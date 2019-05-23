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أخبار البلد

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توضح حقيقة تأجيل امتحانات اليوم

الخميس 23/مايو/2019 - 02:27 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كريم عاطف
نفت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "must" ما تردد من شائعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإلغاء امتحانات نهاية العام اليوم الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية .

وأكدت إدارة الجامعة أن الامتحانات ستجرى فى موعدها المحدد بدون أى تأجيل فى أى مادة، مؤكدة على الطلاب عدم الانصياع وراء الشائعات .

وأوضحت الجامعة أن قاعات الامتحانات مجهزة ويوجد بها اجهزة تكييف لتفادى حرارة الجو ، وهذا الامر لا يعيق حركة الامتحانات غدا .

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