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فن

مسلسل لمس أكتاف أحداث الحلقة 17

الخميس 23/مايو/2019 - 02:28 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
شروق إبراهيم
في أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل لمس اكتاف، يتفاجيء أدهم " ياسر جلال" ببيع شقيقته لمنزل العائلة وهو ما يغضبه كثيراً ولكنه تخبره بأن لا يوجد بديل لأنهم في حاجة للأموال بسبب قضيته لذلك ينهي نشاطه في الجيم.

وتتحدث غادة " ايمان العاصي" لشقيقها حمزة " فتحي عبد الوهاب" عن شهامة ورجولة ادهم ويوافقها الرأي بعد ان كان يشكك فيه، ووعدها بأن قضيتها ستنتهى خلال 3 أيام، بعد اعتراف رجاله على أنفسهم بقتل طليقها.

وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقررالتوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

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