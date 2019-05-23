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منوعات

هزار تحول لكارثة.. 8 طلاب في إعدادي مطلوبون للتحقيق في أمريكا

الخميس 23/مايو/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
مريم صليب
قد يكون وقت السخرية مرغوبًا فيه أحيانًا، وأحيانًا أخرى الإفراط فيه يصبح سحرًا وينقلب على الساحر وتتحول اللعبة إلى كارثة. 

حسب ما ورد في "فوكس نيوز" فإن هناك 8 طلاب في مرحلة الإعدادي بولاية نيويورك قاموا بمزحة ولكنها في الواقع ليست لطيفة أدت إلى استدعاء الشرطة لهم للتحقيق معهم؛ بعد الاشتباه في تورطهم بواقعة تكاد تكون كارثة مقززة. 

قام عدد من طلاب الإعدادي في إحدى المدارس بدس البول في مكونات تحضير كعكة خلال مسابقة للطهي في المدرسة ولكن لم يشعر أحد في وقتها، ولكنهم صوروا ما فعلوه بالفيديو على هاتف واحد منهم وسرعان ما شاركه ذلك الفيديو بين أصدقائهم على سبيل الدعابة وصل إلى مكتب مدير المدرسة وأحضر لهم الشرطة.

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