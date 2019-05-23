ثقافة أسوان تستكمل إحياء الليالي الرمضانية بفعاليات المقهى الثقافي ..صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها لإحياء الليالي الرمضانية بفرع ثقافة أسوان.



أقيم لليوم الرابع فعاليات المقهى الثقافى بقصر ثقافة أسوان تضمنت محاضرة "منظومة القيم فى شارعنا المصرى" ألقاها حسن عبد السيد والذى تناول عدة محاور منها مفهوم القيم الإيجابية وأهميتها فى المجتمع الذى نعيش فيه، والعوامل التى تؤثر على تكوين القيم لدى الأفراد بالمجتمع ، القيم السلبية وتأثيرها على سلوكيات وتصرفات الافراد ، أعقبها أمسية قصصية شارك فيها الشعراء عباس حمزة و سمير طلب و حسنى الإتلاتي ، واقيم عرض فيلم قصص الأنبياء للأطفال ، وورشة حكى "الألعاب الشعبية" إدارتها منى صبرى تحدثت عن بعض الالعاب التى يلعبها الأطفال مثل السبع طوبات ، الكوتشينة ، نط الحبل ، البلى ، الاستغماية ، وفى الختام قدم عرض لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان تغنت الفرقة بمجموعة من الاغانى الدينية والرمضانية .





فيما عقد بمكتبة درة النيل محاضرة "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" ألقاتها إيمان سر حيث أشارت أن المواثيق الدولية تضمن حقوق الطفل ومنها الحق فى الحياة، وفى الحصول على أسم وجنسية، وفى تلقى الرعاية من والديه والحفاظ على الصلة معهما حتى لو كانا منفصلين ، كما تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية ، وحق الطفل بالتعبير عن رأيه ، وحمايته من التنكيل والاستغلال، وحماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته .





بينما عقد بمكتبة كلح شرق محاضرة "عظماء من بلدنا – أحمد عرابى" ألقاها أحمد عبد الرحيم حيث أشار إلى أن عرابى قائد عسكرى وزعيم مصرى وقائد الثورة العرابية ضد الخديوى توفيق ووصل إلى منصب ناظر الجهادية ، وكان أميرالاى وحفظ القرآن فى صغره ، وله خطبة مشهورة عندما قال الخديوى توفيق "كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى وأجدادى وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا ، فرد عليه عرابى قائلا لقد خلقنا الله حرارًا، ولم يخلقنا تراثا أو عقارًا فوالله الذى لا إله إلا هو لا نورَث، ولا نستعبد بعد اليوم .



