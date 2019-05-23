قمر هادي الحلقة الـ17.. شخص مجهول يغلق المقبرة على هاني سلامة

دارت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل قمر هادي، والذى يقوم ببطولته الفنان هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ، فى إطار من التشويق والإثارة .





وشهدت الحلقة القبض على رجاء - رشدى الشامى - بعد قتله لخطيب إبنته - احمد ثابت- الذى قان بالتعدى عليها لتختفى بعد ذلك فى ظروف غامضة ، ليتضح بعد ذلك ان أحدى تجار المخدرات المتعاملين مع والدها هو من قام بإختطافها ليضغط على والدها .



