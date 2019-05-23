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فن

قمر هادي الحلقة الـ17.. شخص مجهول يغلق المقبرة على هاني سلامة

الخميس 23/مايو/2019 - 04:58 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
أحمد البهى
دارت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل قمر هادي، والذى يقوم ببطولته الفنان هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ، فى إطار من التشويق والإثارة . 

وشهدت الحلقة القبض على رجاء - رشدى الشامى - بعد قتله لخطيب إبنته - احمد ثابت- الذى قان بالتعدى عليها لتختفى بعد ذلك فى ظروف غامضة ، ليتضح بعد ذلك ان أحدى تجار المخدرات المتعاملين مع والدها هو من قام بإختطافها ليضغط على والدها .

إما هادى - هانى سلامة - فقد تلقى مكالمة من شخص مجهول ليؤكد له أن جثمان نجتله فيروز مازال موجودا داخل مقبرة العائلة، وهو ما دفعه للذهاب مسرعًا ، ليفاجأ أن شخصا مجهولا قد قام بإغلاق المقبرة عليه.

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