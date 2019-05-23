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فن

مسلسل أبو جبل الحلقة الـ17.. خلاف حاد بين محمد دياب ومحمود البزاوي

الخميس 23/مايو/2019 - 04:59 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل أبو جبل الحلقة الـ17 تطورًا جديدًا في الأحداث حيث دخل سعد "محمد دياب" في خلاف حاد مع محمود البزاوي بسبب مطالبة الأخير برد أمواله وهو ما رفضه سعد. 

كما شهد مسلسل أبو جبل الحلقة17 تأسيس مصطفي شعبان "حسن" شركة مقاولات صغيرة ليبدأ حياته من جديد، ولكن واجه العديد من العقبات بعد أن رفض شركاء والده التعاون معه.

مسلسل أبو جبل الحلقة17 من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله.

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