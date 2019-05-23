مسلسل أبو جبل الحلقة الـ17.. خلاف حاد بين محمد دياب ومحمود البزاوي

شهد مسلسل أبو جبل الحلقة الـ17 تطورًا جديدًا في الأحداث حيث دخل سعد "محمد دياب" في خلاف حاد مع محمود البزاوي بسبب مطالبة الأخير برد أمواله وهو ما رفضه سعد.





كما شهد مسلسل أبو جبل الحلقة17 تأسيس مصطفي شعبان "حسن" شركة مقاولات صغيرة ليبدأ حياته من جديد، ولكن واجه العديد من العقبات بعد أن رفض شركاء والده التعاون معه.



