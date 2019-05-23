شركة ARM البريطانية تحدد موقفها من هواوي

تمر شركة التكنولوجيا الرائدة في الصين، "هواوي"، بفترة سيئة وازداد الأمر سوءًا أمس؛ بإعلان شركة ARM البريطانية المتخصصة في تصنيع الشرائح المعالجة الدقيقة، وقف التعامل مع الشركة.
جاء قرار شركة "إيه آر إم" في أعقاب القرار الأمريكي بوضع شركة هواوي على القائمة السوداء ووقف التعامل معها، ووفقًا لصحيفة "آسيا تايمز" فإن شركة ARM أمرت الموظفين بوقف جميع العقود واستحقاقات الدعم وأي ارتباطات متعلقة بالتعامل مع شركة "هواوي" الصينية.
وبررت الشركة، قرارها بأن التكنولوجيا المستخدمة أمريكية الأصل.
يذكر أن يعتمد معظم صانعي الهواتف الذكية على رقائق معالجة من ARM والتي تشغل أجهزتهم، وهذا القرار سيؤثر بالطبع على هواوي فقد تعاونت مع ARM لتصميم رقائق Kirin المتقدمة، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت ARM ، المملوكة الآن لشركة Softbank اليابانية ، في بيان إنها "تمتثل لجميع أحدث اللوائح التي وضعتها الحكومة الأمريكية".