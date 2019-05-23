شركة ARM البريطانية تحدد موقفها من هواوي

تمر شركة التكنولوجيا الرائدة في الصين، "هواوي"، بفترة سيئة وازداد الأمر سوءًا أمس؛ بإعلان شركة ARM البريطانية المتخصصة في تصنيع الشرائح المعالجة الدقيقة، وقف التعامل مع الشركة.





جاء قرار شركة "إيه آر إم" في أعقاب القرار الأمريكي بوضع شركة هواوي على القائمة السوداء ووقف التعامل معها، ووفقًا لصحيفة "آسيا تايمز" فإن شركة ARM أمرت الموظفين بوقف جميع العقود واستحقاقات الدعم وأي ارتباطات متعلقة بالتعامل مع شركة "هواوي" الصينية.





وبررت الشركة، قرارها بأن التكنولوجيا المستخدمة أمريكية الأصل.



