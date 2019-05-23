بدل الحدوتة 3 الحلقة الـ17.. ساموزين يختبر دنيا سمير غانم

شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل بدل الحدوتة 3، والذى تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم والفنان أحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم العديد من الأحداث الكوميديا.





وافقت شيرين مدربة السفارى - ناهد السباعي - على دعم لهفة - دنيا سمير غانم - عبر مواقع التواصل الإجتماعى بعد ان تمكنت من الاتصال بالشرطة وتخليصها من أيدى عصابة تقوم بتهريب المخدرات .



