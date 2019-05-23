بدل الحدوتة 3 الحلقة الـ17.. ساموزين يختبر دنيا سمير غانم

شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل بدل الحدوتة 3، والذى تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم والفنان أحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم العديد من الأحداث الكوميديا.
وافقت شيرين مدربة السفارى - ناهد السباعي - على دعم لهفة - دنيا سمير غانم - عبر مواقع التواصل الإجتماعى بعد ان تمكنت من الاتصال بالشرطة وتخليصها من أيدى عصابة تقوم بتهريب المخدرات .
كما دخلت لهفة فى تحدى جديد بعد علمها بوصول وران - سامو زين- رئيس تحرير مجلة فرنسية شهيرة، االى مصر لاختيار وجه جديد دعائى جديد لمجلته ، وسرعان ما يقوم بأختيارها لتكون ضمن الفتيات اللاتى سيختار أحدهن ، مما يدخلها تدخل فى عدة أختبارات حتى يقع الاختيار عليها .