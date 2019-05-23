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منوعات

الهند تطلق قمرا صناعيا بـ غرض التجسس على كوكب الأرض

الخميس 23/مايو/2019 - 07:31 ص
إطلاق قمر صناعي
إطلاق قمر صناعي
أماني إبراهيم
أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بنجاح، قمرًا صناعيًا ولكن بغرض التجسس ومراقبة الأرض، فهذا القمر يمكنه التقاط الصور عالية الجودة والدقة في أي وقت وظرف ومهما كانت الأحوال الجوية سيئة. 

القمر الصناعي التي أطلقته الهند يسمى RISAT-2B هو رادار التصوير وتم إطلاقه بهدف تعزيز قدرات المراقبة في الهند، ووفقا لما أعلنته منظمة أبحاث الفضاء "إسرو"، وذكر أيضًا في "آسيا تايمز"، فإن هذا القمر جهز برادار ذي فتحة تركيبية يمكنها المساعدة في التصوير خلال النهار والليل.

تم إطلاق القمر الذي يزن 615 كجم بمساعدة مركبة الإطلاق الفضائية بولار، ووصف رئيس ISRO، الدكتور ك. سيفان، إطلاق RISAT-2B بأنه "مهمة رائعة"، مضيفا أن هذا القمر لديه قدرات تصوير خاصة لالتقاط أصغر الصور عن الأرض.

يذكر أن أرسلت وكالة الفضاء الهندية 354 قمرًا صناعيًا إلى المدار، ووضعت علامة فارقة في رفع ما يزيد عن 50 طنا من المواد إلى الفضاء، ولن يستخدم هذا القمر الحديث في اغراض التجسس ولكن دوره الأساسي هو الدفاع ودعم الزراعة في الهند وإدارة الكوارث.

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