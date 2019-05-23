الهند تطلق قمرا صناعيا بـ غرض التجسس على كوكب الأرض

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بنجاح، قمرًا صناعيًا ولكن بغرض التجسس ومراقبة الأرض، فهذا القمر يمكنه التقاط الصور عالية الجودة والدقة في أي وقت وظرف ومهما كانت الأحوال الجوية سيئة.





القمر الصناعي التي أطلقته الهند يسمى RISAT-2B هو رادار التصوير وتم إطلاقه بهدف تعزيز قدرات المراقبة في الهند، ووفقا لما أعلنته منظمة أبحاث الفضاء "إسرو"، وذكر أيضًا في "آسيا تايمز"، فإن هذا القمر جهز برادار ذي فتحة تركيبية يمكنها المساعدة في التصوير خلال النهار والليل.





تم إطلاق القمر الذي يزن 615 كجم بمساعدة مركبة الإطلاق الفضائية بولار، ووصف رئيس ISRO، الدكتور ك. سيفان، إطلاق RISAT-2B بأنه "مهمة رائعة"، مضيفا أن هذا القمر لديه قدرات تصوير خاصة لالتقاط أصغر الصور عن الأرض.



