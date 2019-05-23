الدوري التونسي.. اللقب يقترب من الترجي وصراع بين النجم والصفاقسي على الوصيف ..فيديو

سيطر التعادل السلبي على مباراة كلاسيكو بين الصفاقسي والنجم الساحلي في الجولة الـ 23 للدوري التونسي، ليتواصل الغموض حول صاحب المركز الثاني إلى الجولات الأخيرة من عمر الدوري، والتي كان يحتاج فيها الفريق الساحلي إلى الفوز لمزاحمة الترجي على اللقب.





وشهد الكلاسيكو رقم 128 دخولًا قويًا للفريقين اللذين يتنافسان على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.





وانتهت المباراة إلى نتيجة التعادل السلبي بطعم الانتصار للنجم الساحلي الذي يحافظ على مركزه الثاني بفارق الأهداف وأصبح في رصيد كليهما 45 نقطة بالتساوي.





ومع تبقي جولتين فقط في الدوري التونسي و3 مباريات لـ الترجي منهم مباراة مؤجلة يحتاج بطل إفريقيا في نسختها الماضية للفوز لضمان اللقب والمحافظة على فارق الـ 8 نقاط.





المباريات المتبقية لـ الترجي: اتحاد بن قردان، وشبيبة القيروان، والبنزرتي.



