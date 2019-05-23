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فن

هالة صدقي لـ صدى البلد: مسلسل بركة تعرض لـ ظلم في رمضان

الخميس 23/مايو/2019 - 07:42 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
شروق إبراهيم
أكدت النجمة هالة صدقي، أن مسلسل بركة تعرض لظلم كبير خلال مشاركته في الماراثون الرمضاني الدرامي؛ لأنه عرض حصريًا على قناة واحدة، لافتة إلى أنها ضد فكرة حصرية القنوات للمسلسلات.

وقالت "صدقي"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن المسلسل جيد وفرصته في المشاهدة ستكون من خلال العرض الثاني بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أن هناك أعمالًا رمضانية تحقق نجاحات بعد عرضها خارج السباق الرمضاني.

وأشارت النجمة الكبيرة، إلى أنها تلقت ردود أفعال جيدة عن دور فريدة في مسلسل "بركة"، مصرحة بأنها سر موافقتها على الدور؛ لأنها تقدم دور الأم بشكل جديد ومختلف وغير تقليدي.

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