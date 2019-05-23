رئيس الاتحاد المغربي يدعم الوداد قبل موقعة الترجي بنهائي دوري الأبطال

زار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، نادي الوداد البيضاوي، مساء الأربعاء، في المعسكر الذي يخوضه بمدينة ببوزنيقة المغربية، حيث يستعد للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستجرى، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.





وحرص رئيس اتحاد الكرة المغربي على إجراء حديث خاص مع اللاعبين، قبل إجراء المران، وحفزهم، قبل المباراة الصعبة أمام الترجي.



