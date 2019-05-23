ناسا تكشف عن خطتها لـ إرسال رحلات البشر إلى الفضاء

أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن اختيارها لـ 11 شركة أمريكية لمساعدتها في الإعداد للهبوط القادم على سطح القمر والذي سينقل البشر إلى سطح القمر.





ووفقا لصحيفة universetoday فإن الشركات المنضمة حديثًا ستقوم بإجراء الدراسات والعمل على هبوط البشر الأولي على سطح القمر في السنوات القادمة، فتاريخ زيارة البشر للقمر مقرر حدوثه في عام 2024.



