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منوعات

ناسا تكشف عن خطتها لـ إرسال رحلات البشر إلى الفضاء

الخميس 23/مايو/2019 - 07:51 ص
في الفضاء
في الفضاء
أماني إبراهيم
أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن اختيارها لـ 11 شركة أمريكية لمساعدتها في الإعداد للهبوط القادم على سطح القمر والذي سينقل البشر إلى سطح القمر.

ووفقا لصحيفة universetoday فإن الشركات المنضمة حديثًا ستقوم بإجراء الدراسات والعمل على هبوط البشر الأولي على سطح القمر في السنوات القادمة، فتاريخ زيارة البشر للقمر مقرر حدوثه في عام 2024. 

وتعاقدت ناسا مع الشركات الـ 11 بإجراءات العقد غير المحددة لمواصلة عملها خلال فترة المفاوضات، وقال جريج تشافرز، مدير صياغة أنظمة الهبوط البشرية في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا: "إننا نتخذ خطوات كبيرة لبدء التطوير في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك استخدام خيار NextSTEP الذي يسمح لشركائنا بالبدء في العمل بينما لا نزال نتفاوض".

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