الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح مهمة للمواطنين.. وتعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

تشهد أحوال الطقس فى مصر موجة شديدة الحرارة ربما لم تكن معهودة على طقس مصر الذى يمتاز بالاعتدال صيفًا وشتاء.





وتجاوزت درجات الحرارة فى الأيام القليلة المعدل الطبيعى لها فى هذا التوقيت لتكسر حاجز الـ 40 درجة مئوية خصوصًا وأنها تتزامن مع شهر الصيام.





وطمأن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الطقس خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت طبيعية ولا داعي للقلق.





وقال "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الجزء الثاني من فصل الربيع يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تزامنا مع فصل الصيف، منوها بأنه يستوجب علي المواطنين اتباع النصائح والتعليمات الخاصة بفترة الصيف، تفاديا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.





ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين، بعدم التعرض للشمس فترات طويلة، وارتداء قبعات شمسية لتفادي الإصابة خلال ساعات الذروة التي تبدأ من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان، إضافة للتوجه لأقرب مركز علاجي أو مستشفى في حالة الإصابة بأي نوع من الإجهاد الحراري.





وطالب "عبد العال"، المواطنين بالذهاب لأقرب مستشفى فى حالة الإحساس بالإجهاد الحراري أو ارتفاع فى درجات الحرارة ولو درجة واحدة، وطالب المواطنين عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، وضرورة تواجد شمسية أو كاب أو ما شابه لحمايتهم من الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم ملء تانك البنزين على آخره، وطالب المواطنين بالإكثار من شرب المياه خلال الفترة ما بعد الإفطار وحتى السحور.



