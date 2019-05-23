في مسابقة راقي بأخلاقي.. تكريم 100 من حفظة القرآن بـ كفر الشيخ.. صور

كرم محمد أبو غنيمة، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، نائبًا عن الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، 100 فائز من حفظة القرآن الكريم خلال المسابقة التي نظمتها مديرية الأوقاف، تحت عنوان "راقي بأخلاقي".





جاء ذلك بحضور الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مهندس مدحت يوسف، الراعي الرسمي للمسابقة، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وأحمد الغول، منسق عام المسابقة.





وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت الطالب أيمن رسمي، باعتباره أفضل أصوات الفائزين في القرآن الكريم، وأنشودة "أول كلام هاجر المصرية"، وتوزيع الجوائز على الفائزين وسط حالة من البهجة والسعادة.



