ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

واشنطن تحث كوريا الجنوبية على التخلي عن منتجات هواوي الصينية

الخميس 23/مايو/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
حسن محرم
حثت الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، على التخلي على منتجات شركة هواوي الصينية، منوهة بوجود مخاطر أمنية ترتبط باستخدام منتجات هذه الشركة.

وبحسب صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية، فإن الحكومة الأمريكية تضغط على كوريا الجنوبية لعدم استخدام تكنولوجيا شركة هواوي، في ظل حملة تقودها واشنطن لدى حلفائها للتخلي عن منتجات هذه الشركة الصينية.

وقال مسئول في الخارجية الأمريكية عقب اجتماع عقد مؤخرا مع نظيره في كوريا الجنوبية أن شركة "تيلكو إل شي أوبلوس كورب"، التي تستخدم معدات هواوي، لا ينبغي السماح لها بالعمل في مناطق حساسة في كوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤول الأمريكية أن هناك حاجة لدفع هواوي خارج كوريا الجنوبية.

وتضغط واشنطن على حلفائها لعدم استخدام معدات تصنعها شركة هواوي وسط مخاوف من أنه يتم استخدامها في التجسس أو الهجمات الإلكترونية، في حين تنفي شركة هواوي هذه الاتهامات.

ترشيحاتنا

الجمعيات الأهلية تواصل توزيع كراتين المستشار تركي آل الشيخ على فقراء مصر .. صور

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

طه إسماعيل ينتقد دفاعات الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي

ننشر جدول الامتحانات المعدل لـ طلاب أولى ثانوي

ياسمين صبري تتصدر تويتر بـ حكايتي

بتروجت يرد بقوة على اتحاد الكرة: حالة واحدة لمواجهة المقاولون العرب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور