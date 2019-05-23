واشنطن تحث كوريا الجنوبية على التخلي عن منتجات هواوي الصينية

حثت الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، على التخلي على منتجات شركة هواوي الصينية، منوهة بوجود مخاطر أمنية ترتبط باستخدام منتجات هذه الشركة.





وبحسب صحيفة " تشوسون إلبو" الكورية، فإن الحكومة الأمريكية تضغط على كوريا الجنوبية لعدم استخدام تكنولوجيا شركة هواوي، في ظل حملة تقودها واشنطن لدى حلفائها للتخلي عن منتجات هذه الشركة الصينية.





وقال مسئول في الخارجية الأمريكية عقب اجتماع عقد مؤخرا مع نظيره في كوريا الجنوبية أن شركة "تيلكو إل شي أوبلوس كورب"، التي تستخدم معدات هواوي، لا ينبغي السماح لها بالعمل في مناطق حساسة في كوريا الجنوبية.





وأضاف المسؤول الأمريكية أن هناك حاجة لدفع هواوي خارج كوريا الجنوبية.



