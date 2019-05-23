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تعليم

تأجيل امتحانات جامعة الوادي الجديد لارتفاع درجات الحرارة

الخميس 23/مايو/2019 - 06:17 ص
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن اليوم الخميس إجازة رسمية بالجامعة للموظفين والطلاب.

وأكد أبو الوفا، تأجيل الامتحانات المقررة، وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة حفاظا عي سلامة الطلاب.

وكان قد قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف والكهرباء والمرور والحماية المدنية وذلك بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

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