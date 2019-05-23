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فن

ملخصات أحداث الحلقة الـ17 من مسلسلات رمضان.. سليم الأنصاري يكتشف خيانة ممرضة نجله.. ياسمين صبري تقرر الزواج من أحمد صلاح حسني وأحمد السعدني يحاول التقرب من دينا الشربيني

الخميس 23/مايو/2019 - 04:57 ص
امير كرارة ودينا
امير كرارة ودينا الشربيني
شروق إبراهيم

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