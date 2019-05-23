محذرة من صراع الأمم.. أمريكا تطالب بوقف إطلاق النار في إدلب

دعت واشنطن الأطراف المتصارعة في شمال غرب سوريا، إلى وقف إطلاق النار في ظل احتدام المعارك بين القوات الحكومية التي تريد استرداد آخر معقل للمعارضة المسلحة.





وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن الرئيس بشار الأسد بدأ هجومه أواخر الشهر الماضي على محافظة إدلب بعد اتهامه للمعارضة المسلحة بانتهاك وقف إطلاق النار، الأمر الذي تسبب في نزوح عدد كبير من المدنيين من إدلب والمناطق المجاورة لها.





كما اتهمت واشنطن القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية بما في ذلك غاز الكلور، محذرة من أنها سترد سريعا وبشكل مناسب.





وقال الممثل الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار".





وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب "لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا"، مشيرا إلى أن هذه الصراعات والهجمات المتبادلة تضع ضغطا كبيرا على المدنيين وتزيد من احتمال نشوب صراع بين الأمم.