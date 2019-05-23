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أخبار البلد

راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور

الخميس 23/مايو/2019 - 06:03 ص
راغب علامة
راغب علامة
محمد صبحي
شارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة والإعلام ومشاهير المجتمع في حفل السحور السنوي الذي أقامته "أورنج" داخل فندق "نايل ريتز كارلتون".

وكان من ضمن الحضور وزراء الهجرة والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والاتصالات، إضافةً إلى الفنانين إياد نصار، مراد مكرم، المخرج عثمان أبو لبن، ومني عبد الغني، ومن الإعلاميين أسامة كمال، علي السيد، جمال صلاح ، أحمد الطاهري، سهير جودة، رويدا بيبرس، أمنية يحي، شيماء صابر، وغيرهم من المشاهير.

وأحيا الحفل النجم اللبناني راغب علامة بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تخللها الصور التذكارية مع ضيوف الحفل من الوزراء والمعجبين.
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور
راغب علامة يتألق في حفل سحور بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة ..صور

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