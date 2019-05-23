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رياضة

طه إسماعيل ينتقد دفاعات الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي

الخميس 23/مايو/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
أحمد هاني
انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، دفاعات القلعة الحمراء، كاشفًا عن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدى دفاع الفريق الأحمر خلال مباراة أمس أمام الإسماعيلى بعد الأخطاء الواضحة التى ظهرت خلال اللقاء.

وقال "إسماعيل"، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد وعى تكتيكي بين لاعبى الأهلى، والذى يقوم به المدير الفنى لفريق الأحمر خلال تدريبات الفريق ويتم تطبيقها فى المباريات.

يذكر أن أوقف فريق الإسماعيلي سلسلة انتصارات الأهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

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