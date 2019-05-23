العثور على أداة قديمة غير متوقعة لشعب المايا

أفاد موقع لـ sciencealert بأنه تم العثور على أداة تعود إلى شعب المايا القديم، وهذه المادة كانت مصنوعة من مادة غير متوقعة في منجم الملح.



واكتشف العلماء من جامعة ولاية لويزيانا، أن الأداة التي عثروا عليها هي أداة الجاديت تم تصنيعها بشكل جيد للغاية، إضافةً إلى مقبضها متقن الصنع، ويعتقد العلماء أن المايا قد صنعوا هذه الأداة من الملح، وفقا للموقع.



يوضح الباحثون، بقيادة عالمة الآثار وعالم الأنثروبولوجيا هيثر مكيلوب أن: "الجاديت الشفاف عالي الجودة يرتبط عادةً بالطقوس أو الاحتفالات في منطقة المايا"، وتم تصنيع هذه الأداة بتصميم معقد يحمل تقاليد المايا القديمة.