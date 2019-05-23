فرز 600 مليون صوت في الانتخابات العامة في الهند

بدأت اللجنة الانتخابية في الهند فرز حوالي 600 مليون صوت في الانتخابات العامة، اليوم الخميس، وسط توقعات بتقدم التحالف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء "ناريندرا مودي".





وبينت وكالة "رويترز" الإخبارية أن عملية الفرز بدأت الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المرجح إعلان النتائج في نهاية اليوم.





وجرت الانتخابات العامة في الهند على 7 مراحل في الفترة بين 11 أبريل و19 مايو الجاري، ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات اليوم الخميس.



