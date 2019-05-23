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أخبار العالم

فرز 600 مليون صوت في الانتخابات العامة في الهند

الخميس 23/مايو/2019 - 06:56 ص
صدى البلد
حسن محرم
بدأت اللجنة الانتخابية في الهند فرز حوالي 600 مليون صوت في الانتخابات العامة، اليوم الخميس، وسط توقعات بتقدم التحالف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء "ناريندرا مودي".

وبينت وكالة "رويترز" الإخبارية أن عملية الفرز بدأت الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المرجح إعلان النتائج في نهاية اليوم.

وجرت الانتخابات العامة في الهند على 7 مراحل في الفترة بين 11 أبريل و19 مايو الجاري، ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات اليوم الخميس.

وشارك في الانتخابات حوالي 67% من الذين يحق لهم التصويت والبالغين 900 مليون مواطن.

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