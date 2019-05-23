موجز الرياضة.. تفاصيل قناة تايم سبورت.. شوبير ينتقد غياب ثلاثي الأهلي والزمالك.. تونس تنهي الدوري قبل الـ كان

شهدت الرياضة محليًا وعالميًا في الفترة المسائية، عددًا من الأخبار الهامة منها الكشف عن تفاصيل انطلاق القناة الناقلة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية "مجانا"، وانتقاد أحمد شوبير لغياب ثلاثي الأهلى والزمالك عن قائمة المنتخب.









كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عن رأيه باختيارات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول لقائمة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام بمصر بشهر يونيو.













كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن مواعيد ما تبقى من مباريات فى مسابقة الدوري المحلي الممتاز، وتقرر أن تنتهي المسابقة قبل منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.









كشفت، شركة "سينرجى أدفرتيزنج" للانتاج التلفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، عن قناة "تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.









أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي الأهلي بالدوري الممتاز وتعادل معه إيجابيًا 1-1 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من المسابقة.













تعادل الأهلي مع الإسماعيلي أمس، الأربعاء، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على أرضية ميدان استاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة هدف لمثله.













كشف المستشار تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، عن التصميمات الجديدة لقميص الفريق بالموسم الجديد، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".



