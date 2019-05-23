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رياضة

4 إحصائيات من مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الخميس 23/مايو/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مضيفه الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

ونرصد لكم 4 أرقام من مباراة الأهلى والإسماعيلى استنادًا لموقع "Sport360":

– الإسماعيلي يصل لـ 1000 دقيقة في كل البطولات دون انتصار على الأهلي

– للمرة الثانية هذا الموسم يتقدم الأهلي ويفشل في الخروج فائزا، بعدما قام بذلك أمام الداخلية وتقدم بهدف ثم تعادل في النهاية 2-2.

– 390 دقيقة حافظ فيها الأهلي على نظافة شباكه منذ آخر هدف بالدوري سكن مرماه وكان عن طريق إسلام جمال لاعب طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

– للمرة الرابعة ينجح الإسماعيلي في تعديل نتيجة مباراة له في الدوري (من خسارة إلى فوز أو تعادل) بعدما قام بذلك أمام المقاولون العرب والمصري والجونة.

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