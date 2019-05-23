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لمحاربة العطش والحر اليوم.. 5 أنواع من العصائر الأكثر ترطيبا للجسم

الخميس 23/مايو/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
لمحاربة العطش والجفاف ومنح الجسم الترطيب الكافى مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى ذروتها تحتاجين إلى زيادة السوائل على مائدة إفطارك إليك أنواع من العصائر يمكنك اختيار من بينها وتقديمها لطفلك ولأسرتك على مائدة إفطارك اليوم فكلاهما يساعد على ترطيب الجسم بفضل مكوناتها الأكثر غنى بالماء "وفقا لموقع هيلث لاين".

1- العرقسوس .. كوب منه ما بين الإفطار والسحور يمنح الجسم نسبة عالية من البوتاسيوم ويساعد على احتفاظ الجسم بالماء فترة طويلة ويفضل تقديمه للأطفال ممن تجاوزوا 12 عاما.

2- اللبن الرائب.. كوب من اللبن الرائب بعد الإفطار وعلى مائدة السحور يعمل على ترطيب الجسم ومنح طفلك الطاقة.

3- عصير الليمون والنعناع.. امنحي طفلك كوب من عصير الليمون فهو يقضى على عطش الطفل، كما أن النعناع المتواجد بيه يساعد الطفل على الهضم الأفضل. 

4-الموز .. غنى بنسبة كبيرة من البوتاسيوم لذلك فهو من أفضل أنواع العصائر التى تساعد على ترطيب الجسم فى الطقس الحار. 

5- عصير البطيخ .. عصير منعش فهو من أفضل العصائر المرطبة التى تساعد على منحك الترطيب ومحاربة الإحساس بالعطش والجفاف نتيجة طول فترة الصيام وارتفاع درجات الحرارة.

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