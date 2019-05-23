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أروى جودة تكشف عن أسوأ كوابيسها في الحياة.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 09:48 ص
الفنانة أروى جودة
الفنانة أروى جودة
ندى فتح الله
قالت الفنانة أروى جودة إن هناك أحد المشاهد في مسلسل "صانع الأحلام" استغرق تصويره 6 ساعات متواصلة، حيث تم تصويره مرة واحدة دون أن يتم تقطيعه، مشيرة إلى أن مدة عرض المشهد لا تتخطى دقيقتين.

وأضافت "جودة"، خلال لقائها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أنهم قاموا بتصوير المشهد 25 مرة لإخراجه بالشكل الصحيح.

وأكدت أنها مستمتعة بشكل كبير بدورها في المسلسل، حيث إن العمل يعد خياليا بشكل كبير.

وأوضحت أن من أكبر كوابيسها في الحياة هو تحكم الآخرين فيها والضغوط التي من الممكن أن يضعوا المرء تحتها.

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