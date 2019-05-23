الجيش الباكستاني ينفذ بنجاح تدريباً لإطلاق صاروخ باليستي أرض - أرض

أعلنت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية في الجيش الباكستاني اليوم /الخميس/ أن الجيش نفذ بنجاح تدريبا لإطلاق صاروخ باليستي أرض -أرض (شاهين 2).



وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن (شاهين 2) قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ يلبي الاحتياجات الاستراتيجية لباكستان بشأن الحفاظ على استقرار الردع المطلوب في المنطقة.



من جانبهما، أعرب الرئيس الباكستاني "عارف ألفي" ورئيس وزرائه "عمران خان" عن تهانيهما بهذا الإنجاز.



