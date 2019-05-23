وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء مكتب توثيق لنشاط المستثمرين بـ محافظة قنا

قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إنشاء مكتب للتوثيق بمحافظة قنا باسم "مكتب توثيق نشاط المستثمرين بقنا"، على أن يكون مقره بجانب مبنى الأحوال المدنية الجديد ومبنى نادى نقابة المحامين بطريق المواقف، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظة قنا.



ويختص المكتب بتوثيق نشاط المستثمرين طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.