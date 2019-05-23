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ديني

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان 2019

الخميس 23/مايو/2019 - 09:41 ص
صلاة
صلاة
القسم الديني
حلَّ علينا اليوم الأربعاء، 18 من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.

وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:16 وشروق الشمس 4:58، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:46، وصلاة العشاء 8:15.

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