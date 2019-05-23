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أخبار العالم

تركيا تعلق استيراد النفط الإيراني التزاما بعقوبات واشنطن

الخميس 23/مايو/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مسئول تركي رفيع المستوى اليوم، الخميس، أن بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد النفط الإيراني، التزاما منها بالعقوبات الأمريكية على طهران.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسئول التركي قوله: "بصفتنا حليف استراتيجي للولايات المتحدة، فإننا نحترم العقوبات"، مؤكدا أن بلاده توقفت اعتبارا من 2 مايو عن استيراد النفط الإيراني.

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن عدم تسجيل الصين أي طلبات جديدة لشراء النفط من إيران، وأن بكين قد تراجعت عن تصريحاتها السابقة، التي أعلنت فيها عدم نيتها الانصياع للعقوبات الأمريكية على إيران.

كانت الولايات المتحدة منحت الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، إعفاءات لمدة ستة أشهر من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، وانتهت مدة الإعفاءات في 2 مايو الجاري.

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