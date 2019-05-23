أدعية شهر رمضان دائمًا يحتاجها جميع المسلمين حول العالم للتقرّب إلى الله والمجيب لدعواتهم إذا أخلص العبد نيته أمام الله، فجميع الأدعية لها قيمتها الروحية وحقيقتها المعنوية، فهي المنجية من هلاك يوم القيامة، وهي التي تجلب الرزق وتبعد عنك شر الدنيا، ودائمًا تحفزك بالقيام بأعمال الخير، وهي التي تبعد عنك الوسواس، فضائل لا حصر منها، فاغتنمها في رمضان.



أما عن دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَنَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ".



ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ أَلْفِ نَبِيٍّ".