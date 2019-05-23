جهاز مدينة الشروق: إنشاء نافورة مياه وحمام سباحة بمشروع JANNA

صرح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه جار الانتهاء من إنشاء نافورة ومجرى مائى بين عمارات مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر بالمدينة، وهي عبارة عن قناة تمر من خلالها المياه ما بين العمارات بالمشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة حمام السباحة وغرف تغييرالملابس لخدمة العمارات بالمشروع والتى يبلغ عددها 29 عمارة.



وأضاف رئيس الجهاز: "مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر بالمدينة، صمم بطريقة اهتمت بأدق التفاصيل الجمالية لقاطني الوحدات، وسيمثل إضافة إلى المظهر الجمالي والحضارى للمدينة".

