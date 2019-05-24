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كارثة في حارة أم زعبوبة.. منزل آيل للسقوط يهدد الأرواح.. والسكان: عاوزين نعيش من غير خوف.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
القسم الميدانى - عدسة : إيهاب أشرف
تعيش أسر العقار رقم 18 بحارة أم زعبوبة المتفرع من شارع عطية بليلة الجسر البرانى بدار السلام فى رعب وخوف، فكل ليلة يبيتون وهم ينتظرون كابوسا ولكن فى الحقيقة وليس مجرد حلم فى ظل تواجدهم فى منزل آيل للسقوط فى اى لحظة، يعيشون فيه مضطرين فهو أفضل لديهم من المبيت بالشارع .

رصدت عدسة صدى البلد معاناة الاسرة فى ظل وجودهم فى بيت آيل للسقوط و مبيتهم فى الشارع.

قالت أم حسام إحدى سكان العقار، ان المنزل مدمر تماما وآيل للسقوط فى اى لحظة وان احد ادواره انهار بفرد من افراد اسرتها، الأمر الذي أدى إلى مبيتهم فى الشارع لمدة أسبوع.

وأضحت أم حسام، ان سبب تدمير البيت هو مياه الصرف الصحى التى ادت الى إحداث شقوق فى البيت بأكمله، موضحة أنها حررت محضرا فى القسم ولكن دون اى جدوى ودون مساعدة المسئولين لها.

وأكدت ان خوفهم من سقوط المنزل أدى لمبيتهم فى الشارع بالايام دون تدخل احد بالمساعده وأن بعض من كان بالمنزل تركه وذهب ليعيش مع اقارب لهم وان المنزل قابل للانهيار فى اى لحظة فوقهم وانهم استبدلوا معظم اسقفه "بكراتين" لحمايتهم.

وأشارت إلى أنهم طلبوا مساعدة من المسئولين ولكن بدون رد، مطالبة المسئولين بالتدخل للمساعدة او الحصول على شقة او تصليح البيت.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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