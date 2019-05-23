مدير المركز الثقافى الكورى: المراسلون الفخريون همزة وصل مهمة بين البلدين

أعرب مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة، يانج سانجن، عن امتنانه للمراسلين الفخريين لموقع كوريا دوت نت، فى مصر، لدورهم في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون همزة وصل مهمة بين كوريا الجنوبية ومصر.



وأوضح خلال حفل الإفطار الذي نظمه المركز للمراسلين الفخريين بأحد فنادق القاهرة أن مصر يوجد نحو 127 مراسلًا فخريًا من إجمالي 591 حول العالم، وهم بذلك يمثلون أكبر شريحة لمراسلي الموقع الذي يعتبر البوابة الإخبارية الرسمية للحكومة الكورية ويصدر بعدة لغات من بينها اللغة العربية، كما يحتوي على معلومات وافية عن كافة مناحي الحياة في كوريا.



وأكد سانجن أن مصر وكوريا الجنوبية تتمتعان بعلاقات قوية رغم البعد الجغرافي الشاسع، وطالب مدير المركز الثقافى، المراسلين الفخريين بمواصلة دورهم الفعال في المستقبل نحو تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلًا عن المشاركة فى كافة الفعاليات الثقافية التى ينظمها المركز.



ويتألف المراسلون من مجموعة من الطلبة والمهتمين بالثقافة الكورية وعدد من الصحفيين المحترفين وتغطي كتاباتهم كافة المجالات، كما تتناول أيضًا أوجه التشابه الثقافي بين البلدين.