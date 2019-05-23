حكم إعطاء الزكاة على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أراد إخراج زكاة ماله على هيئة أدوية لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين فلا حرج فى ذلك ويجوز.



وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ورد إليها وذلك عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، «هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟»، فأوضحت أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم، لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين.



وأشارت الى أنه كلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.