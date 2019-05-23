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اقتصاد

قبل جولة الرئيس غدا.. التصديرى للكيماويات: مصر بوابة أفريقيا لدول أوروبا والشرق الأوسط

الخميس 23/مايو/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأفريقية غدا تعكس عمق العلاقات المصرية الأفريقية سواء على الجانب الاقتصادى أو الإقليمي والدولي، خاصة أن مصر تعتبر بوابة أفريقيا لدول أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "أبو المكارم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس يقوم بزيارة عدد من الدول الأفريقية التي تربطها علاقات قوية مع مصر مثل جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وجنوب إفريقيا تشهد تطورا إيجابيا نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية، وذلك ليس بحثا عن التكلفة الأقل، ولكن إيمانا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

ولفت إلى أن المجلس قام ببعثات تجارية للقارة الإفريقية، وكان من بينها بعثة تجارية لكينيا، وتعتبر تلك البعثات هي الخطوة الأولى في استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية بنسبة نمو لا تقل عن 60% خلال الـ3 سنوات القادمة، منوها بأنه سيتم تكرار هذه البعثات تباعا لتشمل جميع القطاعات التصديرية الأخرى.

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