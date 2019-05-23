بعد إصابة محمد نجم بالفشل الكلوى.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأعراضه.. داء السكري ونقص كمية الدم من أسبابه.. وتناول كميات كبيرة من القهوة أبرز العادات الخاطئة

الكحول والكافيين من أسباب الفشل الكلوي

هذه أبرز أعراض الفشل الكلوي

تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدي محمد نجم، بعدما أصيب بجلطة دماغية، نقل على أثرها إلى العناية المركزة، وأكد الفريق الطبي المعالج صعوبة الوضع الصحي له، حيث يعاني من فشل كلوي.وفى هذا الإطار، نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الكلى وأسباب وأعراض الفشل الكلوي والحذر من عادات خاطئة تؤدى إلى حدوث الفشل الكلوى.فقال الدكتور مدحت عبد الحميد، استشاري أمراض الكلى، إن شكل الكلى الطبيعي يشبه حبة الفاصوليا وحجمها الطبيعى يبلغ 12×7×3 سم تقريبا، أي حجم قبضة يد عادية لإنسان بالغ.وأضاف عبد الحميد أن وظيفة الكلى هي:-تنقية الدم من الفضلات التى تنتج من عمليات التمثيل الغذائى-المحافظة على توازن السوائل والأملاح فى الجسم-الحفاظ على نسبة متوازنة من الحموضة والقلوية بالدم-إفراز بعض الهرمونات، هرمون الأرثيروبويتبين الذى يساعد على تصنيع خلايا الدم، هرمون الرينين الذى يتحكم فى ضغط الدم، -عنصر فيتامين (د) النشط الذى يساعد على تكلس العظاموعن الأمراض التى تؤدى إلى الفشل الكلوي، قال إن-مرض السكري يعد سببا رئيسيا للفشل الكلوى-الالتهابات البكتيرية المزمنة والمتكررة فى الجهاز البولى من مسببات الفشل الكلوي-انسداد الجهاز البولى بسبب العيوب الخلقية منذ الولادة والحصوات بأنواعها المختلفة-التهاب كبيبات الكلى المناعي الحاد المزمن-المتلازمة الكلائية وهي تسرب غير طبيعى للبروتين بالبول وتورم بالجسم وهناك أمراض عامة تؤثر على الأجهزة الحيوية بالجسم ومنها الكلى مثل ارتفاع ضغط الدم-أمراض روماتزمية مثل الزئبة الحمراء-أمراض وراثية مثل تكيس الكليتين-بعض أنواع العقاقير والأدوية والمحاليل والمبيدات الحشرية-نقص كمية الدم المغذى للكليتين لأى سبب من الأسبابوأكد أن الفشل الكلوي "اليوريميا" هو تدهور وظائف الكلى إلى درجة لا تتمكن معها من تنقية الدم من الفضلات وهو ينقسم لعدة أنواع:- فشل كلوى حاد وقد يحتاج للعلاج بالكلية الصناعية غسيل مؤقتا وغالبية المرضى يتم شفاؤهم- فشل كلوى مزمن بسبب تدهور بطىء تدريجى فى وظائف الكلى ويتدرج إلى خمس درجات حسب شدة تأثر الكلى- فشل كلوى مرحلة نهائية تصل مرحلة خامسة فيها الكلى إلى الفشل التام ويحتاج المريض بسببه إلى العلاج بكلية صناعية أو زراعة كلية جديدةومن أبرز أعراض فشل الكلى هي:إذا وصل المريض إلى درجة الفشل الكلوى كمرحلة نهائية تتراكم الفضلات والسوائل بالجسم إلى درجة قد تؤدي إلى أعراض هي:-فقدان الشهية للطعام والقيء المتكرر-الضعف العام والإجهاد من أقل مجهود-عدم التركيز أو الدوار أو الغياب عن الوعى-تشنجات بالأطراف أو العضلات أو نوبات الصرع-الحكة وتغير لون الجلد-ارتفاع ضغط الدم وفشل بالقلب والتهاب الغشاء البلورى أو الغشاء التامور المبطن للقلب-نقص حجم البول أو زيادة عدد مرات البول-تورم الجسم-لين العظام مما يسبب آلاما بالعظام أو كسور تلقائية غير ملحوظة-شحوب بالوجه ناجم عن فقر الدم-سرعة نزيف من الأنف أو تحت الجلد-فقدان الدورة الشهرية عند النساء وضعف الانتصاب عند الرجال مع احتمال الإصابة بالعقم-التهاب الأعصاب الطرفيةفيما أكد الدكتور مدحت عبد الحميد، استشاري أمراض الكلى، أن المريض فى حالة الفشل الكلوى مرحلة نهائية، عليه عمل الفحوصات الطبية اللازمة أولا لتأكيد التشخيص وثانيا لكتابة تقرير العلاج اللازم بالأدوية المساعدة مع الكلى الصناعية أو زراعة كلية جديدة.من جانبه، أوضح الدكتور طارق دسوق، استشارى الجهاز الهضمى والكبد، بعض العادات الخاطئة التى تسبب الفشل الكلوى ومنها:- عدم شرب كمية كافية من الماء:إن الماء أساسي جدًا لوظائف الكلى، من ناحية تصفية الدم وإزالة السموم الموجودة في الجسم.- استهلاك كمية كبيرة من الملح:إن استهلاك الكثير من الملح قد يؤدي إلى الفشل الكلوي.- استهلاك كمية كبيرة من السكر:وجدت دراسة أجرتها الجمعية الدولية لعلم الأوبئة البيئية أن استهلاك كوبين أو أكثر من المشروبات السكرية يوميًا يؤدي إلى فشل كل من الكلى والجهاز البولي.- شرب الكحول:يؤدي استهلاك الكحول إلى تمركز السموم في الجسم، ما يجعل الكلى غير قادرة على التخلّص منها تدريجيًا.- شرب الكثير من القهوة:تعتبر القهوة من بين المشروبات الأكثر استهلاكًا حول العالم، إلا أن استهلاك القهوة بشكل مفرط قد يسبب زيادة عمل الكلى، وبالتالي الإصابة بالقصور الكلوي.