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محافظات

بحث شكاوى أهالي مشطا من انقطاع مياه الشرب بسوهاج

الخميس 23/مايو/2019 - 11:06 ص
الدكتور بسام عزام
الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج
خالد رياض
تفقد الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، محطة مرشح المياه بالعتامنة وعددا من المنازل بقرية مشطا بمركز ومدينة طما، يرافقه عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة طما، ورئيس فرع شركة المياه بطما وعدد من القيادات التنفيذية، لبحث شكوى الأهالي من انقطاع مياه الشرب، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج.

وقال "عزام" إن جميع المنازل التى تم تفقدها بالقرية لا توجد بها أي مشاكل فى وصول مياه الشرب إليها، لافتًا إلى أن المياه تصل إلى الأدوار العليا دون أي معوقات.

كما قام السكرتير المساعد بجولة ميدانية بمدينة طما، شملت مستشفى طما المركزي، حيث تفقد أقسام الأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوى، ووحدة العناية المركزة، والعيادات الخارجية، حيث اطمأن على سير العمل بالمستشفى.

وتفقد "عزام" أعمال الرصف بطريق أحمد عرابى، واختتم جولته بعقد اجتماع بمقر الوحدة المحلية بطما مع القيادات التنفيذية للمركز.

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