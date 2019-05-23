أفضل الطرق للحفاظ على الطعام الزائد دون تلف.. فيديو

قدمت فضائية "mbc1" تقريرًا حول أفضل الطرق لحفظ الطعام الزائد دون أن يتلف.



وأشار التقرير إلى أن مرقة الدجاج أو اللحم لا بد من الاحتفاظ بها في برطمان زجاجي، مع ترك جزء منه فارغ.



وأوضح التقرير أنه لمنع تحجر أو تكتل السكر البني، يتم حفظه في وعاء زجاجي مع وضع قطعة من الخبز أعلاه لامتصاص الرطوبة، إضافة لحفظ الصلصة الزائدة في برطمان زجاجي.

