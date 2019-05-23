أذكار تعينك على مشاغل الحياة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن كثيرا من الصائمين تقل فترة نومهم في شهر رمضان الكريم وتكثر مشاغل وأعمال النهار فيغفلون عن ذكر الله، ولكن هناك سنة وهي سنة التكبير والتسبيح قبل النوم لطلب الإعانة من الله عز وجل.



واستدل مركز الأزهر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه فاطمة رضي الله عنهما خادما: "ألا أدلكما - أي هي وزوجها علي رضي الله عنهما- على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما الى فراشكما فسبحا ثلاث وثلاثين مرة واحمدا ثلاث وثلاثين مرة وكبرا اربع وثلاثين فهو خير لكما من خادم".