ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وتعديل قانون المنظمات النقابية أبرز عناوين صحف اليوم الخميس





"الأخبار": «الجو نار».. وانخفاض تدريجي للحرارة من الغد

"المصرى اليوم": الحكومة توافق على تعديل قانون «المنظمات النقابية»

"الوطن": مصر وقبرص واليونان يبدأون دراسات «تبادل الطاقة»

تناولت عناوين الصحف اليوم، الخميس، عددا من القضايا المهمة وقالت "الأهرام": "فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التواصل مع دول القارة الأفريقية ورفع مستوى التعاون بينهما على جميع الأصعدة فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وفى جريدة "الأخبار" كان العنوان "«الجو نار».. وانخفاض تدريجي للحرارة من الغد"، حيث قالت إن الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم على البلاد وتسجل الحرارة العظمي على القاهرة ٤٥ درجة في الظل وتبدأ الانحسار غدا بانخفاض ٣ درجات، وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن سبب الموجة الحارة كتل هوائية عريضة من الشرق، وحذر كبار السن والأطفال والمرضى من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة للوقاية من ضربات الشمس.وفي الشوارع استعان المارة بالشماسي وورق الجرائد للحماية من أشعة الشمس وتعطلت بعض السيارات، خاصة في الطريق الدائري، ونصحت الدكتورة نرجس ألبرت، أستاذ الصحة العامة بقصر العيني، مرضى الضغط والقلب والغدة الدرقية بتجنب التعرض لأشعة الشمس، كما طالبت سيدات المنازل بتجنب استخدام السخان، خاصة وقت الذروة وفتح أجزاء من الشبابيك للتهوية.ونصح الدكتور سمير فيروز، أخصائي تغذية علاجية بطب عين شمس، بتناول المياه بكثرة بعد الإفطار وتجنب تناول الحلويات واللحوم والمقليات والمخللات التي تساعد على ارتفاع حرارة الجسم والتركيز على الفواكه والخضراوات.وجاء المانشيت الرئيسى لجريدة "المصرى اليوم": "الحكومة توافق على تعديل قانون «المنظمات النقابية»، والتي أوضحت تفاصيله قائلة: "وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".ونص التعديل على أن يكون تأسيس النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وأن يكون تأسيس الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.أما جريدة "الوطن" فأبرزت: مصر وقبرص واليونان تبدأ دراسات «تبادل الطاقة»، حيث وقعت الحكومة المصرية، صباح أمس بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اتفاقية إطارية مع إحدى الشركات القبرصية، فى إطار العمل المشترك بين حكومات مصر وقبرص واليونان للربط الكهربى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.وقال وزير الكهرباء، فى مؤتمر صحفى عقب توقيع «الاتفاقية»، أمس، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء دراسات متعمقة بين مصر وقبرص يعقبها إنشاء خط تبادل كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.كما أبرزت إعلان وزارة الأوقاف، تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.