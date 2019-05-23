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الشاعر: تعرضت للهجوم بسبب برنامج الجائزة الكبرى .. ولكنه أعجب الشعراوى.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 12:37 م
الإعلامى جمال الشاعر
الإعلامى جمال الشاعر
شيماء مجدي
قال الإعلامى جمال الشاعر، إن أجواء شهر رمضان فى مصر رائعة وروحانية لذا فكرت فى نقل تلك الأجواء فى القاهرة إلى برنامج تليفزيوني، موضحًا أنه عمل على جمع كل الفنون الثقافية المرتبطة برمضان خلال برنامج واحد.

وأشار "الشاعر" خلال لقاء خاص ببرنامج "يوم جديد" والمذاع عبر فضائية "الغد" ، اليوم الخميس، إلى أن التفكير فى برنامج الجائزة الكبرى يرجع إلى أن المحتوى الرمضاني مرتبط بالترفيه فقط خاصًة بالمنطقة العربية.

وأوضح أن الشيخ الشعراوى أعجب باسم البرنامج "الجائزة الكبرى" وكانت جوائز الحج والعمرة حديث مصر فى ذلك الوقت.

وأضاف أن الكثير هاجموه بسبب هذا البرنامج وتم تشكيل لجنة حتى اقتنعوا بالبرنامج ، لافتًا إلى أن سنترال رمسيس اشتكى بسبب ضغط اتصالات المشاركين.

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