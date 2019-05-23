قومي الأمومة ينتقد بعض مشاهد الدراما: اتجار بالأطفال في حدوتة مرة وخطف بـ لآخر نفس

قام المجلس القومي للطفولة والأمومة برصد عدد من المسلسلات والبرامج والإعلانات، التي عرضت على الفضائيات المصرية منذ بداية شهر رمضان.



وجاءت ملاحظاته كالتالي:

- ظهرت حالات خطف الأطفال بشكل كبير في مسلسل "لآخر نفس" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث احتوى على بعض مشاهد العنف وخطف أفراد العصابة لأطفالها المرضى وتعذيبهم، وذلك لإجبارها على تنفيذ طلباتهم.



- كما احتوى مسلسل "حدوتة مرة" على ظاهرة الاتجار بالأطفال، وهو من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي تدور أحداثه حول حياة الفتاة "مُرة" والتي عانت من طفولة شقية مع والدتها اﻷم الوحيدة، والتي كانت تعمل كفتاة ليل، وعانت من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، مما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك عن طريق بيع أطفالها لتاجر يقوم بالاتجار في الأطفال مقابل مبالغ مالية كبيرة.