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تعرف على النظام الأفضل لمرضى هشاشة العظام في رمضان .. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 12:31 م
انظمة غذائية
انظمة غذائية
ندى فتح الله
قالت الدكتورة سمر حمدون، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة المفرطة، إن هشاشة العظام تزيد لمن هم تخطوا سن الـ 60 عاما، ولكن هناك الكثير من الشباب يعانون منها، مؤكدة على أنه لابد من الاهتمام بنوعية الغذاء خاصة في شهر رمضان، ولابد من أن تحتوي وجبة الإفطار والسحور على طعام مفيد.

وأشارت "حمدون" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أنه لابد من احتواء الوجبات على أغذية غنية بالكالسيوم، موضحة أن اللوز غير المملح و الفول السوداني مفيدين لمرضى هشاشة العظام.

وتابعت "حمدون" أن تناول البيض في وجبة السحور هام جدًا، مشيرة إلى أن البيض يحتوي على فيتامين "D" أكثر من الكالسيوم، وهو هام جدًا لمرضى هشاشة العظام.

وأضافت "حمدون" أن الأسماك كالسردين والتونة غنية بالكالسيوم، مع ضرورة التقليل من اللحوم المصنعة حيث إنها تمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم.

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