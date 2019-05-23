استعان بحالة الطقس.. نجم الزمالك يدعم الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب الوطني سابقا، رسالة دعم إلى الفريق الأول بالنادي قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





وغرَّد أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "معنديش حاجه بفكر فيها وواخده تركيزي غير النهائي يوم الأحد.. بتفرج وبتابع علي كل المشاهد المرتبطة بالمباراة!!. لكن المهم نكسب بإذن الله.. كمان الله يصبر الناس اللي ظروفهم صعبه و صايمين .من الحر الشديد..الجو بقي غريب شتا بارد قارس جدا وصيف شديد الحرارة ساخن جدا".



