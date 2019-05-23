بسبب الموجة الحارة.. تأجيل امتحانات مدارس التمريض في البحر الأحمر

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تأجيل امتحانات الصف الثالث لمدارس التمريض على مستوى المحافظة ليوم السبت الموافق ٢٥-٥-٢٠١٩ بدلا من اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠١٩؛ وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.





وذكر بيان لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر؛ بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر؛ ومن منطلق حرصه على صحة ومصلحة وسلامة أبنائه وبناته طلبه وطالبات مدارس التمريض وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات.



