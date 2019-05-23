ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

بسبب الموجة الحارة.. تأجيل امتحانات مدارس التمريض في البحر الأحمر

الخميس 23/مايو/2019 - 12:31 م
اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تأجيل امتحانات الصف الثالث لمدارس التمريض على مستوى المحافظة ليوم السبت الموافق ٢٥-٥-٢٠١٩ بدلا من اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠١٩؛ وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. 

وذكر بيان لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر؛ بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر؛ ومن منطلق حرصه على صحة ومصلحة وسلامة أبنائه وبناته طلبه وطالبات مدارس التمريض وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات. 

وأعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر. عن تأجيل امتحان الصف الثالث بجميع مدارس التمريض علي مستوي المحافظة المقرر اليوم الخميس ٢٣-٥-٢٠١٩ الي السبت الموافق ٢٥-٥-٢٠١٩ علي أن ينهي لطلبه الامتحانات يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٩-٥-٢٠١٩ بدلا من الثلاثاء الموافق ٢٨-٥-٢٠١٩.

ترشيحاتنا

بأكثر من 100%.. زيادة الرسوم على سيارات المعاقين.. تعرف على التفاصيل

معجزة كونية.. ماذا يحدث في أحوال الطقس ليلة القدر

15 حريقا.. الحر يشعل النيران في إسرائيل

محظوظة من يومى.. بشرى تكشف سر حملها لجنسية مزدوجة.. فيديو

+24 أفضل.. نصائح لعدم تعطل أجهزة التكييف خلال الحر

عاش هنا يوثق كواليس إشهار لويس جريس إسلامه من أجل سناء جميل بعد نطقها الشهادتين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيام وحر.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور

شاهد بـ الخرائط.. حالة الطريق الدائري المرورية على جميع الأنحاء

عاش هنا يوثق كواليس إشهار لويس جريس إسلامه من أجل سناء جميل بعد نطقها الشهادتين