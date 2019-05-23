بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

عبرت الأسرة البدوية بـ اسم ، محمد حميد عطوة منصور الشهير بأبو عبد الله مرضى من قبيلة أولاد سعيد بقرية الوادى وزوجته ام عبد الله عن سعادتهم التى لا توصف لدعوتهم وتناول الافطار الرمضانى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الاتحادية وأنهم غير مصدقين حتى الآن.



وقالت السيدة أم عبد الله أن الرئيس السيسى تناول الإفطار معنا وشعرنا أنه كمواطن وواحد مننا وليس رئيسا مشيرة الى أن الرئيس السيسى قال لهم أثناء الإفطار:" احكوا على كل حاجة" واستمع لنا.



واوضحت ام عبد الله انها قالت للرئيس أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقضي حاجات جميع أهالى جنوب سيناء ويلتقى كل من يريد مقابلته.



وأضافت أن عبد الله أن طلبت من الرئيس عودة الإعلامية منى سالم أمينة للمجلس القومى للمرأة لجنوب سيناء لانها حققت التواصل مع جميع السيدات بجنوب سيناء وقامت بتوثيق الزواج البدوى



وأضاف محمد حميد ابو عطوة الشهير بأبو عبد الله مرضى أن الرئيس السيسى سأل عن طريق ازدواج النفق شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان وقال إن :" هناك حاجات حلوة كتير سوف تنتظر أهالى سيناء".



وكان قد تناول الرئيس السيسى افطارا رمضانيا مع عدد من الأسر المصرية البسيطة فى قصر الاتحادية وقام باستقبالهم ودار حوار معهم خلال ذلك الإفطار.

