افتح قلبك الحلقة 18 هكذا تتخلصين من الفتور العاطفى والخرس الزوجى

قال محمد هانى استشارى الصحة النفسية والزوجية، إن هناك بعض الصفات المتواجدة فى الزوجين تجعلهما يستسلمان للأمر الواقع دون محاولة تغييره وهو بسبب الملل والفتور العاطفى وافتقار ذكريات الحب والخرس الزوجى.



وأشار "هانى"، في برنامج "افتح قلبك" المذاع على موقع "صدى البلد"، إلى كيفية العيش بحب وتجنب الفتور العاطفي عن طريق اختيار الوقت المناسب للحوار بين الطرفين وتقبل الرأي الآخر ، وعدم نشر المشاكل بين الأصدقاء والعائلتين من قبل الطرفين، فجميع المشاكل تبدأ صغيرة وتكبر من خلال المشاحنات وعدم احتواء المشكلة.



نصح "هانى" الزوجين بمواعدة بعضهما البعض بتحمل كل الصعاب التى يمكن أن تواجه أسرتهما الصغيرة والتغلب على الروتين والملل وإكمال الطريق لبر الأمان وأن يطرحوا على أنفسهم سؤالا يتردد فى أذهانهم كثيرا هل لدينا استعداد لتكملة المسيرة الزوجية بشكل سعيد ؟



ولمزيد من النصائح للتغلب على الفتور الزوجى إليكم الفيديو.